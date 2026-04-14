In comune del Cosentino alleanza Lega-Fdi-Pd, candidata 'siamo solo civici'

VILLAPIANA, 14 APR - "Non mi piace molto la chiave di lettura che è stata data alla mia candidatura, cioè l'appoggio del Pd a una candidata sindaco della Lega. È in maniera strumentale e bizzarra che viene letta l'alleanza. Non è l'unione del diavolo e dell'acqua santa, ma un progetto che legge la società nel suo cambiamento". Così l'imprenditrice Mariolina De Marco, candidata a sindaco con una lista civica a Villapiana, piccolo comune di poco più di 5000 abitanti sulla fascia ionica dell'alto Cosentino, in cui, per le prossime comunali, si è giunti ad una singolare coalizione: Pd, Lega e Fratelli d'Italia. De Marco, candidata alla regionali dello scorso anno nella lista della Lega, respinge le letture che descrivono la sua coalizione come un'inedita alleanza ideologica tra Pd e Lega. "Io - spiega - ho semplicemente invitato le forze politiche e sociali a costruire un progetto. La mia è una lista che diventa ogni giorno sempre più civica, dato che si avvicinano persone che, anche senza candidarsi, decidono di stare vicine a me e al progetto. Per me non ha nulla di rivoluzionario: la mia vita è improntata in questa maniera. Ho un imprinting che mi viene dalla mia famiglia, da una cultura che non è soltanto studiare sui libri, ma leggere la società e non è Lega, Pd o Forza Italia. La società ha delle emergenze che vanno colte nella loro totalità". Un accordo, tiene a sottolineare Joseph Guida, segretario del Pd di Villapiana, che esclude qualsiasi simbolo di partito nella lista. "Mariolina - dice - è libera da legami di partito e la nostra sarà una lista civica. Per quanto riguarda il Pd abbiamo inviato un documento alla federazione provinciale e regionale comunicando che non autorizzeremo nessuno ad utilizzare il simbolo. Parteciperemo come civici. Non è la prima volta che succede, purtroppo questa volta la scelta è stata strumentalizzata". "Non abbiamo fatto - aggiunge Guida - un discorso di politica in senso stretto ma di politica locale. Forse è stato utilitaristico ma abbiamo fatto un ragionamento prettamente locale legato alla storia amministrativa recente per contrastare una squadra e un candidato sindaco che negli ultimi 10-15 anni non ha fatto bene".