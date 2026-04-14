Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In comune del Cosentino alleanza Lega-Fdi-Pd, candidata 'siamo solo civici'

AA

VILLAPIANA, 14 APR - "Non mi piace molto la chiave di lettura che è stata data alla mia candidatura, cioè l'appoggio del Pd a una candidata sindaco della Lega. È in maniera strumentale e bizzarra che viene letta l'alleanza. Non è l'unione del diavolo e dell'acqua santa, ma un progetto che legge la società nel suo cambiamento". Così l'imprenditrice Mariolina De Marco, candidata a sindaco con una lista civica a Villapiana, piccolo comune di poco più di 5000 abitanti sulla fascia ionica dell'alto Cosentino, in cui, per le prossime comunali, si è giunti ad una singolare coalizione: Pd, Lega e Fratelli d'Italia. De Marco, candidata alla regionali dello scorso anno nella lista della Lega, respinge le letture che descrivono la sua coalizione come un'inedita alleanza ideologica tra Pd e Lega. "Io - spiega - ho semplicemente invitato le forze politiche e sociali a costruire un progetto. La mia è una lista che diventa ogni giorno sempre più civica, dato che si avvicinano persone che, anche senza candidarsi, decidono di stare vicine a me e al progetto. Per me non ha nulla di rivoluzionario: la mia vita è improntata in questa maniera. Ho un imprinting che mi viene dalla mia famiglia, da una cultura che non è soltanto studiare sui libri, ma leggere la società e non è Lega, Pd o Forza Italia. La società ha delle emergenze che vanno colte nella loro totalità". Un accordo, tiene a sottolineare Joseph Guida, segretario del Pd di Villapiana, che esclude qualsiasi simbolo di partito nella lista. "Mariolina - dice - è libera da legami di partito e la nostra sarà una lista civica. Per quanto riguarda il Pd abbiamo inviato un documento alla federazione provinciale e regionale comunicando che non autorizzeremo nessuno ad utilizzare il simbolo. Parteciperemo come civici. Non è la prima volta che succede, purtroppo questa volta la scelta è stata strumentalizzata". "Non abbiamo fatto - aggiunge Guida - un discorso di politica in senso stretto ma di politica locale. Forse è stato utilitaristico ma abbiamo fatto un ragionamento prettamente locale legato alla storia amministrativa recente per contrastare una squadra e un candidato sindaco che negli ultimi 10-15 anni non ha fatto bene".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VILLAPIANA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario