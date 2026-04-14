In coma per una sigaretta negata, arrestato l'aggressore

BOLOGNA, 14 APR - Per una sigaretta negata colpì con un pugno un 25enne pachistano, mandandolo in coma e provocandogli danni permanenti. Ieri sera i carabinieri di Ferrara hanno arrestato, con misura cautelare ai domiciliari, un 24enne dell'est Europa, per lesioni personali gravissime. I fatti risalgono alla notte del 17 novembre, quando i militari furono chiamati ad intervenire in via Felisatti, sotto il Grattacielo, per un'aggressione in strada. Secondo quanto ricostruito, l'indagato avrebbe avvicinato il 25enne chiedendogli con prepotenza una sigaretta. Al rifiuto della vittima - che aveva semplicemente spiegato di non fumare - il 24enne lo aveva colpito con un violento pugno al volto, facendolo cadere rovinosamente a terra, per poi allontanarsi prima dell'arrivo dei soccorsi. Portato in ospedale, le condizioni del ferito si sono rivelate gravi, richiedendo un intervento chirurgico urgente. Le indagini, condotte dal nucleo investigativo e dalla Compagnia di Ferrara, grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito alla Procura di avanzare una richiesta di misura cautelare nei confronti dell'indagato, un giovane già noto alle forze di polizia e arrestato a gennaio per maltrattamenti nei confronti della compagna. Il ferito è rimasto in coma per tre settimane e sta ancora facendo riabilitazione.