In coma dopo pestaggio in pub a Prato, un arresto per tentato omicidio

PRATO, 17 DIC - Arrestato in carcere il titolare di un pub di Prato con l'accusa di tentato omicidio nel pestaggio di un uomo di 46 anni, tuttora ricoverato "in coma profondo" all'ospedale Santo Stefano con gravi lesioni cerebrali e con scarse speranze di ripresa. L'arrestato è Massimo Cosmo, 50 anni, ristoratore originario di Napoli e residente a Quarrata (Pistoia), ha interessi in quattro locali a Prato, tra cui il pub Hop'N Drop di via Terracini dove secondo la procura si verificò una 'caccia all'uomo'. In base alla ricostruzione degli inquirenti, dopo la chiusura del locale, Cosmo, accompagnato da una donna a lui legata, avrebbe dato vita a una "caccia all'uomo", conclusasi in una strada vicina, via Pagli, contro il 46enne, raggiunto e assalito con calci e pugni, anche dopo che lo avevano colpito e fatto finire a terra e mentre non aveva più alcuna reattività. Secondo il procuratore Luca Tescaroli "l'assunzione di cocaina ha determinato l'assenza di reattività da parte della vittima, sicché si è trattato di un atto di violenza unilaterale di rara brutalità". Per la procura "la spedizione punitiva faceva seguito alla consumazione di stupefacente da parte della vittima all'interno del bagno del locale". Adesso il 46enne secondo una consulenza medica è "in pericolo concreto di vita, perdurante", dopo aver riportato "ferite varie, bolle aeree al collo" per cui è stato intubato, inoltre "ha una tetraparesi flaccida a tutti e quattro gli arti", "con danno alle connessioni delle cellule nervose in diverse aree del cervello". Gli elementi a carico dell'indagato sono dati dalle immagini delle telecamere, dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti su indumenti e scarpe sequestrati nella sua abitazione. La procura contesta inoltre a Cosmo di aver fornito una versione dei fatti ritenuta inattendibile. Infine, la donna che era con lui la notte dell'aggressione è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero.