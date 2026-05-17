In Cisgiordania in vigore la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi

ROMA, 17 MAG - Entra in vigore in Cisgiordania la legge che prevede la pena di morte per i terroristi palestinesi dopo che il comandante del Comando Centrale delle Forze di Difesa Israeliane, il generale di divisione Avi Bluth, ha firmato l'ordine militare necessario per attuare il provvedimento nel territorio. Lo scrive il Times of Israel. L'ordinanza militare prevede che un tribunale militare che presiede al processo per un attentato terroristico che ha provocato la morte di una vittima applichi la pena di morte come unica condanna disponibile, a meno che il tribunale non riscontri circostanze eccezionali che consentano l'ergastolo. La legge è stata ampiamente condannata come discriminatoria poiché stabilisce esplicitamente di non applicarsi ai cittadini israeliani o ai residenti in Israele. Inoltre, si applica solo ai processi per terrorismo che si svolgono nei tribunali militari, utilizzati per i palestinesi, mentre gli israeliani vengono processati nei tribunali civili israeliani. Una delle tre condizioni per l'imposizione della pena di morte è che il movente fosse quello di "negare l'esistenza dello Stato di Israele o l'autorità del comandante militare nella zona", moventi che probabilmente si applicherebbero solo ai terroristi palestinesi. "Si tratta di un cambiamento di politica netto e inequivocabile dopo il massacro del 7 ottobre: un terrorista che uccide ebrei non può più contare sugli accordi, di scambio di prigionieri, sulle buone condizioni carcerarie o sulla speranza di essere rilasciato in futuro", affermano in una dichiarazione congiunta il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir. "Chiunque scelga di perpetrare atti di terrorismo omicida contro gli ebrei deve sapere che lo Stato di Israele lo porterà davanti alla giustizia fino in fondo." "I terroristi che uccidono gli ebrei non staranno in prigione in condizioni piacevoli, non aspetteranno gli accordi di scambio di prigionieri e non sogneranno la liberazione: pagheranno il prezzo più alto", aggiunge Katz. Ben Gvir ha salutato la firma dell'ordine militare come il mantenimento di una promessa elettorale del suo partito di estrema destra Otzma Yehudit, affermando che sono state mantenute le promesse, aggiungendo che Israele "non capitola né contiene il terrorismo omicida, ma lo sconfigge".