In Cile i candidati presidenziali Jara e Kast chiudono la campagna elettorale

SANTIAGO DEL CILE, 11 DIC - A poche ore dall'inizio del silenzio elettorale, che scatterà a mezzanotte, Jeannette Jara e José Antonio Kast hanno chiuso oggi le loro campagne in vista del ballottaggio presidenziale di domenica in Cile. La candidata del governo di sinistra ha scelto Coquimbo, città portuale del Centro-Nord, mentre il leader del Partito Repubblicano ha incontrato i suoi sostenitori a Temuco, nel Sud del Paese. Entrambi puntano a convincere gli indecisi e, soprattutto, gli oltre 2,5 milioni di elettori che al primo turno hanno votato per Franco Parisi, terzo con il 19,8% e deciso a non appoggiare nessuno dei due contendenti. Gli eventi di chiusura, accompagnati da gruppi musicali locali, hanno segnato l'ultima tappa di una corsa caratterizzata da continui spostamenti e da una forte polarizzazione. Intanto il governo ha definito il protocollo post-voto: il presidente Gabriel Boric contatterà il vincitore non appena il Servizio elettorale (Servel) comunicherà il risultato, annunciandone il nome con un messaggio pubblico trasmesso dalla televisione statale. Lunedì 15 il presidente eletto sarà ricevuto a La Moneda per l'avvio formale della transizione. Boric, che domenica voterà a Punta Arenas, sua città natale, rientrerà poi a Santiago per seguire la giornata elettorale insieme ai ministri del suo governo.