In centro a Milano presidio proPalestina con filmati da Gaza

AA

MILANO, 23 AGO - Un presidio in centro a Milano "per informare i cittadini che avessero ancora dei dubbi - dicono i promotori - sul genocidio a Gaza" è stato organizzato dall'associazione palestinesi d'Italia questa sera, come ogni sabato dal 7 ottobre 2023, proprio mentre la situazione nella Striscia si fa sempre più drammatica. Quasi 300 persone sono presenti dalle 19 in piazza San Babila, dove gli attivisti stanno volantinando e hanno piazzato un grande schermo da 90 pollici su un camion, in modo da rendere visibili anche ai passanti le immagini che provengono dalla Palestina. "Fermiamo il genocidio, la pulizia etnica, i piani di deportazione, fermiamo il Sionismo! - si legge in un volantino del centro sociale Vittoria - E mobilitiamoci per andare tutte e tutti alla grande manifestazione per Gaza prevista per il 4 ottobre a Roma". Sul posto anche le forze dell'ordine. Non si segnala, al momento, alcuna tensione.

Argomenti
MILANO

