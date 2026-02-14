Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In Centrale a Milano passeggeri in attesa, 'disagi e danno economico'

AA

MILANO, 14 FEB - Attesa di 50 minuti per andare a Torino, un ritardo di 65 minuti per arrivare da Bologna a Milano, una partenza per Napoli che è slittata di quattro ore e chissà se il treno partirà. Sono ancora forti i disagi per i viaggiatori in attesa alla Stazione Centrale di Milano per i ritardi, che arrivano anche a 150 minuti per i treni in arrivo, dopo i nuovi sabotaggi alla linea dell'alta velocità. Nicolò è uno studente diretto a Losanna dove trascorrerà un periodo in Erasmus e ha vissuto una vera e propria odissea che non è ancora finita. Il suo treno da Arezzo a Firenze, un regionale, ha avuto un ritardo di 45 minuti. Il treno alta velocità da Firenze a Milano è arrivato quasi due ore dopo a destinazione ed ora Nicolò è alla stazione Centrale in attesa del treno per Losanna. "Ci sono disagi e non parliamo del danno economico - racconta - perchè ho dovuto prendere un altro biglietto per Losanna visto che il treno che avevo prenotato era già partito. Ora spero che arrivi puntuale". Il signore Adolfo è in piedi davanti al tabellone delle partenze, deve andare a Napoli. "Dovevo partire alle 12.20 ma ci sono grossi ritardi - dice - ed ora spero di poter partire alle 18.20 sperando che non cancellino il treno, sabotaggi o non sabotaggi si danneggiano solo le persone così". Luca spiega che stamattina il treno da Bologna a Milano "ha avuto 65 minuti di ritardo e adesso spero che per il rientro possa essere puntale ma le previsioni sono pessime. Purtroppo contro gli idioti c'è poco da fare", sottolinea in riferimento ai sabotaggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario