In Centrale a Milano passeggeri in attesa, 'disagi e danno economico'

MILANO, 14 FEB - Attesa di 50 minuti per andare a Torino, un ritardo di 65 minuti per arrivare da Bologna a Milano, una partenza per Napoli che è slittata di quattro ore e chissà se il treno partirà. Sono ancora forti i disagi per i viaggiatori in attesa alla Stazione Centrale di Milano per i ritardi, che arrivano anche a 150 minuti per i treni in arrivo, dopo i nuovi sabotaggi alla linea dell'alta velocità. Nicolò è uno studente diretto a Losanna dove trascorrerà un periodo in Erasmus e ha vissuto una vera e propria odissea che non è ancora finita. Il suo treno da Arezzo a Firenze, un regionale, ha avuto un ritardo di 45 minuti. Il treno alta velocità da Firenze a Milano è arrivato quasi due ore dopo a destinazione ed ora Nicolò è alla stazione Centrale in attesa del treno per Losanna. "Ci sono disagi e non parliamo del danno economico - racconta - perchè ho dovuto prendere un altro biglietto per Losanna visto che il treno che avevo prenotato era già partito. Ora spero che arrivi puntuale". Il signore Adolfo è in piedi davanti al tabellone delle partenze, deve andare a Napoli. "Dovevo partire alle 12.20 ma ci sono grossi ritardi - dice - ed ora spero di poter partire alle 18.20 sperando che non cancellino il treno, sabotaggi o non sabotaggi si danneggiano solo le persone così". Luca spiega che stamattina il treno da Bologna a Milano "ha avuto 65 minuti di ritardo e adesso spero che per il rientro possa essere puntale ma le previsioni sono pessime. Purtroppo contro gli idioti c'è poco da fare", sottolinea in riferimento ai sabotaggi.