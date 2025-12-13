In centinaia ai funerali delle due vittime della frana di Brazzano

CORMONS, 13 DIC - In un duomo affollatissimo si sono svolti oggi a Cormons (Gorizia) i funerali di Guerrina Skocaj, di 83 anni, e Quirin Kunhert, di 32 anni, le due vittime della frana di Brazzano avvenuta all'alba del 17 novembre. Kunhert aveva raggiunto l'anziana per metterla in salvo dalla frana, ma entrambi sono stati travolti nel crollo dell'abitazione della donna, distrutta da un fiume di fango e detriti. Alle esequie erano presenti, oltre alla giunta comunale, anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Protezione civile e Salute Riccardo Riccardi. Il Comune di Cormons ha proclamato il lutto cittadino e in tutto il paese i negozi sono rimasti chiusi fino alle 16. Kunhert, innamorato del Collio, circa cinque anni fa si era trasferito in zona dalla Germania e faceva l'oste. Aveva acquistato una casa e l'aveva ristrutturata per poi condividerla con la compagna, Jessica. Skocaj nata e vissuta a Brazzano, era stata corista della Chiesa ed aveva lavorato per tutta la vita in un azienda manifatturiera del posto. L'uomo, dopo aver allertato i vicini, aveva tentato di mettere in salvo, assieme a un altro residente sopravvissuto per miracolo, l'anziana vicina Guerrina. Per ragioni di sicurezza erano stati evacuati gli 84 residenti del borgo.