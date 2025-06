In carica la prima Giunta comunale Svp-Centrodestra a Bolzano

BOLZANO, 18 GIU - Al secondo tentativo - a un giorno dalla scadenza dei termini -, poco prima della mezzanotte, la prima Giunta comunale di Bolzano a trazione Svp-centrodestra è stata eletta in Consiglio con i 24 voti della maggioranza. La seduta di lunedì era stata annullata perché non tutti i consiglieri avevano ricevuto i documenti necessari. Oltre al sindaco Claudio Corrarati, fanno parte del Consiglio comunale anche Claudio Della Ratta (entrambi lista Corrarati), Stephan Konder e Johanna Ramoser (entrambi Svp), Patrizia Brillo, Tritan Myftiu (entrambi Fratelli d'Italia) e Marco Caruso (Lega). Anche il programma della coalizione è stato approvato. Il voto è stato preceduto da numerosi interventi dell'opposizione. Stefano Fattor (Pd), ad esempio, ha criticato il fatto che la competenza per la pianificazione territoriale sia andata ancora una volta alla Svp. I Verdi Chiara Rabini, Rudi Benedikter e Cornelia Brugger hanno condannato il fatto che uno dei primi atti ufficiali del nuovo sindaco sia stato lo sgombero dei campi di senzatetto. Hanno inoltre notato che nel programma della coalizione non c'erano proposte sul multilinguismo, ma si parlava solo di proteggere la lingua madre. Angelo Gennacaro (Io sto con Bolzano) ha detto che ci si aspettava un programma più incisivo. Ha osservato che l'allargamento della Giunta comunale da sette a otto assessori non sarebbe realizzabile. Monica Franch (Pd) ha accusato il centrodestra di essere solo a caccia di posti. I rappresentanti del Team K, Mattia Cologna e Giuliana Dragogna, dicono che il programma della coalizione manca di nuovi approcci ai temi dell'alloggio a prezzi accessibili, degli alloggi per studenti e della mobilità.