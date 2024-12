In carcere si producono ostie grazie al lavoro dei detenuti

20021219 - ROMA - POL - GIUSTIZIA: SI' DEFINITIVO SENATO A 41 BIS. Una fotografia di archivio di una cella di un penitenziario italiano. Il Senato ha dato il via libera definitivo all'art. 41 bis del carcere duro. Il regime carcerario speciale per mafiosi e terroristi diventa definitivo. Il via libera e' arrivato dalla commissione giustizia in sede deliberante. ARCHIVIO/FRANCO SILVI - ANSA - KRZ