In campo anche sistema antidrone per Giubileo Giovani

ROMA, 25 LUG - In campo anche il sistema antidrone per garantire la sicurezza in occasione del Giubileo dei giovani. L'area di Tor Vergata sarà suddivisa in tre zone di sicurezza, con una proiezione complessiva di circa 800.000 metri quasrati. Prevista un'area di massima sicurezza attorno all'altare, nei pressi della croce sita in piazza Giovanni Paolo II, dove, oltre al Pontefice, avranno accesso in un settore dedicato i rappresentanti del clero e i disabili. Il piano e' stato messo a punto stamattina in un Tavolo tecnico presieduto dal questore a Tor Vergata.