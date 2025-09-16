In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre
incenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, in occasione degli Stati generali della Prevenzione (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
AA
NAPOLI, 16 SET - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti