In calo del 2,1% le vendite di libri nei canali trade nel 2025

ROMA, 14 GEN - Si chiude con una flessione degli acquisti del 2,1%, per complessivi 1,484 miliardi di euro di valore del venduto, il 2025 dell'editoria libraria di varia adulti e ragazzi nei canali trade (libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati). La flessione a copie è del 3%, i libri venduti nei 12 mesi sono 99,531 milioni di copie. Questo secondo l'analisi di mercato effettuata dall'Associazione Italiana Editori su dati di NielsenIQ BookData che sarà presentata dal presidente dell'Aie, Innocenzo Cipolletta, il prossimo 30 gennaio, in occasione della giornata conclusiva del XLIII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, a Venezia. "Confidiamo che il 2026 possa avere un andamento positivo, anche per effetto delle misure di sostegno alla domanda approvate dal governo, segnatamente i 60 milioni per gli acquisti bibliotecari" ha detto Cipolletta.

