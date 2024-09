In Brasile X nomina il suo rappresentante legale

BRASILIA, 20 SET - X potrebbe tornare presto a funzionare in Brasile. Stasera la società di Elon Musk ha annunciato di aver nominato l'avvocatessa Rachel de Oliveira Villa Nova come sua rappresentante legale nel paese latinoamericano. La nomina è stata protocollata alle 20:30 ora locale presso la Corte Suprema brasiliana (Stf). Villa Nova era già il rappresentante legale di X in Brasile prima che l'azienda decidesse di chiudere il suo ufficio nel Paese per protestare contro le decisioni del giudice Alexandre de Moraes di sospendere i profili di alcuni sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Tuttavia per poter riprendere le attività nel Paese, X deve ancora pagare una multa e la Corte Suprema accertarsi che tutti i profili siano stati bloccati. Poche ore prima Proton, una società che vende servizi di Vpn che proteggono la connessione internet e la privacy online aveva annunciato in un comunicato di offrirli gratis in Brasile in vista delle elezioni amministrative del 6 ottobre "per garantire a tutti un accesso libero e gratuito alle informazioni e prevenire qualsiasi tentativo di interferenza o campagna di disinformazione".