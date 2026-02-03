Giornale di Brescia
In aumento offerta di nidi pubblici e privati ma anche domanda e liste d'attesa

ROMA, 03 FEB - Si riduce il divario tra numero di bambini e posti disponibili nei nidi di infanzia, ma crescono anche le liste d'attesa. E' quanto emerge dal report dell'Istat su "Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia. Anno educativo 2023/2024" Nel 2023/2024 sono attivi 14.570 nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, per un totale di quasi 378.500 posti autorizzati (+3,4% rispetto all'anno precedente). Anche per effetto del calo delle nascite, il divario tra numero di bambini e posti disponibili diminuisce gradualmente: in media ci sono 31,6 posti ogni 100 bambini. Un valore che, tuttavia, non ha permesso - spiega l'Istat - il raggiungimento del target europeo sul tasso di frequenza fissato per il 2010 (33%) e rende ancora lontano quello per il 2030 (45%). Nello stesso anno, circa la metà dei gestori di nidi e sezioni primavera (49,9%) ha rilevato un aumento delle domande di iscrizione rispetto all'anno precedente; solo nel 5,4% dei casi le domande sono diminuite, mentre nel 43,6% sono rimaste stabili. Nel 2023/2024, il 59,5% dei nidi e delle sezioni primavera non è riuscito ad accogliere tutte le domande di iscrizione per carenza di posti, quota che risulta in aumento negli ultimi anni (49,1% nel 2021/2022). La presenza di bambini in lista d'attesa è più frequente nel settore pubblico (68,9%), ma riguarda anche la maggioranza del settore privato (54%).

ROMA

