In arrivo i primi acquazzoni primaverili

ROMA, 08 MAR - Sono in arrivo i primi acquazzoni primaverili, che lentamente segneranno l'uscita dell'Italia da una sorta di stallo atmosferico fra un'area di alta pressione e l'arrivo di correnti instabili. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Si prevede sole al Nord, con la nebbia che si dirada su gran parte del territorio a eccezione delle zone lungo il corso del Po, mentre l'instabilità comincerà a manifestarsi dal pomeriggio di domenica nelle zone interne del Centro-Sud, dove non si escludono temporali. Martedì le prime piogge sono attese anche a Nord, soprattutto nelle regioni occidentali e sulla Toscana. "Si tratterà di fenomeni localizzati e non particolarmente intensi, ma - osserva Brescia - rappresentano il segnale di un'atmosfera che sta provando a ritrovare la sua naturale variabilità primaverile". Le temperature resteranno sopra la media del periodo e non si intravedono importanti cali termici nemmeno a lungo termine. Nel dettaglio Domenica 8: al Nord nubi in aumento a Ovest, con possibili piovaschi sulla Liguri; al Centro instabilità in aumento nelle ore pomeridiane, con acquazzoni nelle zone interne; al Sud variabile, rischio acquazzoni sparsi al pomeriggio, in attenuazione serale. Lunedì 9: al Nord nubi irregolari: al Centro instabilità pomeridiana sui rilievi interni; al Sud, variabilità con acquazzoni sparsi e sole. Martedì 10: al Nord piogge sparse Ovest; al Centro instabilità pomeridiana sugli Appennini, al Sud poco nuvoloso, instabilità pomeridiana sui rilievi.

ROMA

