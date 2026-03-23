In arrivo i nuovi programmi per i licei, spazio all'Ia e all'Italiano

ROMA, 23 MAR - La commissione presieduta dalla professoressa Loredana Perla incaricata della revisione dei programmi scolastici ha consegnato al ministero dell'Istruzione le nuove indicazioni per i licei. La conferma all'ANSA arriva dalla stessa presidente Perla che non vuole aggiungere altri particolari ma afferma: "Abbiamo concluso il nostro lavoro e lo abbiamo consegnato sarà poi il ministero a darne comunicazione". Tante le novità che conterrebbe il documento, secondo le prime indiscrezioni: dalla possibilità di svolgere formazione e scuola all'estero, all'insegnamento delle lingue con la metodologia Clil (Content and languace integrated learning), all'uso dell'Intelligenza artificiale che entrerebbe trasversalmente in tutte le discipline. Sarà poi ancora più centrale lo studio della lingua italiana, mentre la geografia verrà distinta dalla storia, come un tempo (non più quindi la geostoria introdotta dal 2010) ma non cambierebbero le ore dedicate alla materia. Infine, lo studio della storia darà centralità all'Occidente per poi passare allo studio del resto del mondo. La commissione presieduta dalla Perla è composta da oltre 130 persone tra accademici, docenti e dirigenti scolastici e si è già occupata dei nuovi programmi alla scuola primaria.