In Alto Adige la Polizia davanti e nelle scuole per prevenire

BOLZANO, 05 SET - In occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un'ordinanza, indirizzata a tutte le forze dell'ordine ed alle polizie locali, per richiamare ad una particolare attenzione nei confronti di tutte le attività operative e di prevenzione generale che hanno lo scopo di evitare il sorgere di fenomeni di illegalità, quali lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, nonché il bullismo, il cyberbullismo e le prevaricazioni violente. Le pattuglie della Squadra volante di Merano, Bressanone, Brennero e San Candido, effettueranno sistematiche attività di osservazione e di vigilanza nei pressi degli ingressi degli Istituti di Istruzione, ma anche presso le stazioni ferroviarie e le fermate dei bus. Imprescindibili, secondo la Questura, sono i costanti contatti e le interazioni con le autorità scolastiche, al fine di poter intervenire immediatamente nel momento in cui le stesse dovessero segnalare situazioni particolari di rischio. Di grande importanza il ruolo e le funzioni della Polizia stradale e quella ferroviaria. Esperti della Polizia prenderanno nuovamente parte ad una serie di incontri con gli studenti, nel corso dei quali verranno trattati argomenti di interesse comune. "La stretta sinergia tra l'autorità di pubblica sicurezza e le autorità scolastiche è imprescindibile nell'ottica di garantire a studenti, insegnanti e genitori la possibilità di accedere in sicurezza agli Istituti di Istruzione e di evitare che questi ultimi divengano teatro di illegalità e prevaricazioni - ha tenuto a mettere in evidenza il Questore Sartori -. Allo stesso modo, la partecipazione di esperti della Polizia ad iniziative in ambito scolastico è di fondamentale importanza per mettere in guardia le giovani generazioni sui pericoli connessi al diffondersi di fenomeni di devianza giovanile".