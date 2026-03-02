Giornale di Brescia
Italia e Estero

'In 48 ore Israele-Usa hanno sganciato 3.800 bombe sull'Iran'

TEL AVIV, 02 MAR - Una fonte di alto livello della difesa israeliana ha affermato che la quantità di munizioni sganciate da Israele e Stati Uniti nelle ultime 48 ore è superiore a quella sganciata durante tutta l'operazione in giugno scorso. Secondo la fonte, che ha parlato con Ynet, Israele ha sganciato più di 2.300 munizioni in due giorni. Gli Stati Uniti ne hanno sganciate 1.500.

TEL AVIV

