In 250 scuole primo progetto contro violenza di genere dedicato ai bimbi

ROMA, 20 GEN - Far comprendere ai più piccoli l'importanza del consenso nelle relazioni sociali, accompagnarli in un percorso di accettazione delle proprie fragilità e di gestione di emozioni come la rabbia e la tristezza. Sono alcuni degli obiettivi del primo progetto nazionale rivolto alle scuole elementari dedicato alla decostruzione degli stereotipi e alla prevenzione della violenza di genere. Guidato da fondazione Libellula con l'autrice Francesca Cavallo e ScuolAttiva Onlus, il progetto è stato presentato alla Camera alla presenza di parlamentari del Pd (Filippo Sensi), M5s (Stefania Ascari) e Avs (Francesca Ghirra): da marzo porterà fiabe, formazione docenti e strumenti educativi in 250 scuole su tutto il territorio nazionale (il 60% delle quali nelle periferie delle nostre città) coinvolgendo migliaia di bambini, insegnanti e famiglie per promuovere "modelli maschili più liberi, empatici e inclusivi". Il nome dato al progetto rimanda al libro scritto da Cavallo, "Storie spaziali per Maschi del Futuro", una raccolta di fiabe che affronta gli stereotipi di genere che "danneggiano non solo le bambine, ma anche i bambini maschi, mettendo in discussione modelli tradizionali di maschilità legati al principe azzurro al supereroe - si spiega -. Attraverso la narrazione il libro apre spazi nuovi per immaginare un maschile capace di fragilità, ascolto ed empatia".