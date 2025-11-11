Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In 200 a Padova nel ricordo Giulia Cecchettin

AA

PADOVA, 11 NOV - Uno striscione con scritto "Se domani non torno distruggi tutto" e un minuto di rumore con chiavi e campanelli. Così oggi pomeriggio a Padova, in piazza Portello, l'Udu e la Rete degli Studenti medi hanno ricordato Giulia Cecchettin, la studentessa di ingegneria uccisa due anni fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. "Siamo ancora alla conta giornaliera degli episodi di violenza e dei femminicidi - ha commentato a nome del movimento degli studenti Giada Aureli, rappresentante universitaria eletta nel Cda dell'Ateneo padovano -. C'è una questione culturale basata su un patriarcato ancora duro da tramontare: si legittima ancora il maschio geloso che controlla il cellulare ed altre micro violenze che creano poi episodi come quello di Giulia Cecchettin. Noi non dimenticheremo la nostra compagna di studi e siamo qui per lei e per tutte le donne vittime di violenza di genere".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PADOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario