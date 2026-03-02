Imprenditore morto nel Salernitano, fermata la moglie

SALERNO, 02 MAR - E' stata fermata la moglie per la morte dell'imprenditore sessantenne colpito sabato nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La donna, 54 anni, è indagata per omicidio perché, secondo la ricostruzione degli investigatori, il 1 marzo avrebbe aggredito il marito colpendolo con un'arma da taglio. La donna è stata trasferita nel carcere di Salerno.