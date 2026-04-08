Imprenditore ferito a colpi di pistola a Tropea, un sospettato in caserma

TROPEA, 08 APR - Un imprenditore è stato ferito oggi pomeriggio con alcuni colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata da un soggetto col quale, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un violento diverbio per motivi ancora non chiari. Il ferimento è avvenuto in pieno centro a Tropea (Vibo Valentia), in via Libertà. L'imprenditore è stato raggiunto alle gambe da alcuni dei 4 colpi esplosi ed è stato soccorso subito dopo che l'autore si è dileguato per le vie circostanti. Trasportato nell'ospedale di Vibo, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Gli investigatori si sono messi sulle tracce del responsabile ed un soggetto si trova attualmente nella caserma dei carabinieri di Tropea per essere interrogato.