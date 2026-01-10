Imponente slavina si stacca dal Gran Sasso, le foto virali sui social

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, 10 GEN - Spettacolare quanto drammatica l'immagine, diventata virale sui social in poche ore, che ritrae un imponente distacco di neve al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Piccolo del Gran Sasso d'Italia, sul versante che sovrasta la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, in particolare. La foto della slavina, postata da Leonardo Visconti ferma l'enorme nuvola che accompagna la discesa della valanga nell'impatto sul limite del bosco. La zona è disabitata e selvaggia e al momento non si registrano notizie circa il coinvolgimento di persone nell'evento.