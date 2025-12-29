Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Imperia, botti di Capodanno solo da mezzanotte all'una

AA

IMPERIA, 29 DIC - Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato un'ordinanza con cui autorizza l'utilizzo dei fuochi d'artificio e dei botti di fine anno solo nella fascia oraria tra la mezzanotte del 31 dicembre e l'una del primo gennaio 2026. La decisione nasce dalla volontà di conciliare il diritto a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con la tutela della salute pubblica, prestando particolare attenzione agli anziani, alle persone fragili e agli animali, spesso molto sensibili ai rumori forti. "Si tratta di una scelta di equilibrio - dichiara il primo cittadino -, pensata per permettere ai cittadini di vivere la tradizione dei botti di Capodanno, simbolo del saluto all'anno che si chiude e dell'accoglienza di quello nuovo, nel rispetto delle categorie più fragili e del benessere collettivo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IMPERIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario