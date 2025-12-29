Imperia, botti di Capodanno solo da mezzanotte all'una

IMPERIA, 29 DIC - Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato un'ordinanza con cui autorizza l'utilizzo dei fuochi d'artificio e dei botti di fine anno solo nella fascia oraria tra la mezzanotte del 31 dicembre e l'una del primo gennaio 2026. La decisione nasce dalla volontà di conciliare il diritto a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con la tutela della salute pubblica, prestando particolare attenzione agli anziani, alle persone fragili e agli animali, spesso molto sensibili ai rumori forti. "Si tratta di una scelta di equilibrio - dichiara il primo cittadino -, pensata per permettere ai cittadini di vivere la tradizione dei botti di Capodanno, simbolo del saluto all'anno che si chiude e dell'accoglienza di quello nuovo, nel rispetto delle categorie più fragili e del benessere collettivo".