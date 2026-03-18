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Imo, circa 20.000 marinai su 3.200 navi bloccate nel Golfo

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ROMA, 18 MAR - Circa 20.000 marinai sono bloccati a bordo di 3.200 navi nel Golfo Persico, a ovest dello Stretto di Hormuz, a causa della guerra in Iran. Lo rende noto l'Organizzazione marittima internazionale (Imo). Il segretario generale dell'Imo, Arsenio Dominguez, ha sollecitato gli Stati di bandiera delle navi e i Paesi costieri a dare "priorità al sostegno dei marittimi in difficoltà" e "incoraggiato il loro rimpatrio, ove possibile".

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