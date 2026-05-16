Imbrattato poster di Hitler con la kefiah al corteo pro Pal a Milano

MILANO, 16 MAG - Un poster con Adolf Hitler con una kefiah palestinese al collo e una fascia rossa al braccio con la scritta "Hate" - in diverse versioni - è stato posizionato stamattina lungo il percorso del corteo a sostegno della Palestina dall'artista AleXsandro Palombo, che ora ne denuncia la vandalizzazione. L'opera, installata in Piazza XXIV Maggio e in altri punti del tragitto della manifestazione, è stata imbrattata con vernice bianca che ha coperto il volto del dittatore nazista e parte della kefiah. "Attraverso questa presenza ripetuta nello spazio urbano, l'opera - spiega una nota - intendeva interrogare il pubblico sulle derive estremiste, sull'antisemitismo contemporaneo e sui linguaggi della polarizzazione sociale". Palombo aveva già denunciato altre 17 volte azioni vandaliche contro le sue opere.