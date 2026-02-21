Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Imbrattato con simboli fascisti cortile dove fu girato 'C'è ancora domani'

AA

ROMA, 21 FEB - Nella notte tra il 20 e il 21, sono stati imbrattati con svastiche e simboli nazisti i pilastri del cancello e le pareti del complesso di via Bodoni 96, a Testaccio. Lo stesso cortile dove è stato girato "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi: un film sulla democrazia e sul coraggio delle donne. Poco dopo, è comparsa anche una croce celtica. "Il clima intimidatorio è sempre più evidente, la violenza degli atti vandalici sempre più sfacciato, ma Testaccio è un rione antifascista. Non tolleriamo la normalizzazione di queste azioni, nè condoniamo la violenza", afferma l'Anpi che all'inizio di quest'anno ha creato l'Osservatorio permanente antifascista: "Vogliamo che diventi uno strumento concreto per documentare e rispondere a ogni episodio di violenza neofascista sul territorio". Pertanto, Anpi Avs e Pd invitano "tutte e tutti a un presidio antifascista davanti al portone di via Bodoni 96 lunedì 23 alle 17.30 per ribadire con la nostra presenza che Testaccio è e resta un rione fieramente antifascista".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario