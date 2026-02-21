Imbrattato con simboli fascisti cortile dove fu girato 'C'è ancora domani'

ROMA, 21 FEB - Nella notte tra il 20 e il 21, sono stati imbrattati con svastiche e simboli nazisti i pilastri del cancello e le pareti del complesso di via Bodoni 96, a Testaccio. Lo stesso cortile dove è stato girato "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi: un film sulla democrazia e sul coraggio delle donne. Poco dopo, è comparsa anche una croce celtica. "Il clima intimidatorio è sempre più evidente, la violenza degli atti vandalici sempre più sfacciato, ma Testaccio è un rione antifascista. Non tolleriamo la normalizzazione di queste azioni, nè condoniamo la violenza", afferma l'Anpi che all'inizio di quest'anno ha creato l'Osservatorio permanente antifascista: "Vogliamo che diventi uno strumento concreto per documentare e rispondere a ogni episodio di violenza neofascista sul territorio". Pertanto, Anpi Avs e Pd invitano "tutte e tutti a un presidio antifascista davanti al portone di via Bodoni 96 lunedì 23 alle 17.30 per ribadire con la nostra presenza che Testaccio è e resta un rione fieramente antifascista".