
Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno

VERONA, 25 DIC - A Verona ignoti hanno imbrattato con vernice verde i leoni stilofori situati all'ingresso della basilica di San Zeno. A poca distanza, ai piedi del monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio, è stata rinvenuta la scritta "Free Gaza", mentre a Castelvecchio è stata rinvenuta un'altra scritta di colore blu. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto. Netta la condanna del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi: "È vergognoso quanto accaduto a Verona dove sedicenti attivisti ProPal/Free Gaza hanno profanato e imbrattato Castelvecchio e la Basilica di San Zeno. Si tratta di un gesto ancora più odioso perché pianificato e posto in essere a Natale. Ci auguriamo che le forze dell'ordine riescano a identificare al più presto i responsabili di questo atto vandalico ai danni del patrimonio culturale pubblico e che la magistratura li condanni a risarcire personalmente tutti i danni, fino all'ultimo euro".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

