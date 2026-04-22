Imbrattata la sede elettorale della Lega nel centro di Mestre

VENEZIA, 22 APR - Ignoti hanno imbrattato con scritte offensive a pennarello le vetrine della sede elettorale veneziana della Lega, aperta due settimane fa, in via Battisti, nel centro di Mestre (Venezia). A scoprirlo stamani alcuni militanti, al momento dell'apertura della sede. E' la seconda volta, nel giro di una settimana, che manifesti e vetrine della coalizione di centrodestra vengono imbrattate, dopo la sede del candidato sindaco Venturini, a Venezia. Il gesto è stato subito condannato dal vicesindaco leghista di Venezia, Sergio Vallotto, secondo cui si tratta di "un grave attacco alla libertà di espressione, figlio del crescente clima d'odio contro la Lega e la coalizione per Simone Venturini Sindaco. Le elezioni dovrebbero essere un momento di confronto civile e democratico per tutta la nostra città. Noi continueremo a lavorare ogni giorno per incontrare cittadini e raccontare ciò che di buono abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare per Venezia. Alla violenza e alle minacce risponderemo con il sorriso e l'amore per questa città".