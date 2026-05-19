Imam San Diego, 'odio religioso senza precedenti in Usa'

ROMA, 19 MAG - L'imam e il direttore del Centro islamico di San Diego hanno invocato la tolleranza religiosa, affermando che ognuno è responsabile della creazione di "una cultura dell'amore". Lo scrive la Cbs. "Quello che posso dire in questo momento è che la mia comunità è in lutto", ha affermato l'Imam Taha Hassane durante una conferenza stampa. "È qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, ma allo stesso tempo, l'intolleranza religiosa e l'odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti". "Siamo tutti responsabili, qualunque sia il nostro ruolo, come genitori, come operatori dei media, come funzionari eletti, come forze dell'ordine, come leader religiosi", ha affermato Hassane. "Tutti noi possiamo fare qualcosa per proteggere la nostra nazione, per proteggere la nostra società". Hassane ha inoltre esortato il pubblico a rispettare la privacy delle vittime e delle loro famiglie.