illycaffè rafforza ponte tra imprese e carceri, offerte 50 borse studio

TRIESTE, 26 MAR - Si rafforza, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra illycaffè e Seconda Chance, associazione no profit fondata nel 2022 per creare un ponte tra mondo delle carceri e imprese. L'azienda, nel mese che celebra a livello globale l'impatto positivo delle B Corp sulle comunità e i territori, attraverso l'Università del Caffè, mette a disposizione 50 borse di studio per la formazione dei detenuti sulla produzione del caffè e sua trasformazione. Vengono fornite competenze per un possibile inserimento nel mondo del lavoro, in particolare come operatori nel pubblico esercizio. E' poi iniziato l'inserimento graduale in azienda di alcune persone coinvolte nell'iniziativa dopo l'attività di formazione, lo scorso anno, nelle case circondariali di Trieste, Udine, Pordenone. L'obiettivo è integrare fino a 10 persone entro il 2026, contribuendo al loro reinserimento. "Crediamo che le imprese abbiano una responsabilità che va oltre il risultato economico. Perciò ci impegniamo per sostenere chi è in situazione di fragilità economica e sociale con iniziative che promuovono la salute, il recupero dalle dipendenze e il reinserimento lavorativo dei detenuti - commenta Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè - Offrire una seconda opportunità a chi sta cercando di ricostruire il proprio percorso di vita dopo la reclusione significa anche contribuire a diminuire il tasso di recidiva". "Finora il team di Seconda Chance ha attivato in Italia quasi 800 offerte di lavoro - dichiara Flavia Filippi, fondatrice e presidente dell' Associazione - illycaffè ha già preso nel suo stabilimento di Trieste due persone in esecuzione penale esterna e proposto altre posizioni".