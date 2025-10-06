Giornale di Brescia
Illinois fa causa a Trump contro invio Guardia Nazionale

epa12429046 Democratic Illinois Governor JB Pritzker speaks at the Georgia Democratic Party's 2025 Carter-Lewis Dinner in Atlanta, Georgia, USA, 03 October 2025. Pritzker was the keynote speaker at the event. EPA/ERIK S. LESSER
WASHINGTON, 06 OTT - L'Illinois ha intentato una causa per impedire a Trump di schierare centinaia di truppe della Guardia Nazionale nelle strade di Chicago all'indomani della sentenza del giudice che ha bloccato l'invio di soldati in Oregon. Lo riporta Reuters. La denuncia prende di mira la decisione presa dall'amministrazione di 'federalizzare' fino a 300 membri della Guardia Nazionale dell'Illinois, nonostante le obiezioni del governatore democratico JB Pritzker, e di schierarne altri 400 dal Texas. "Questi passi nella 'guerra' dichiarata da tempo dal presidente Trump contro Chicago e l'Illinois sono illegali e pericolosi", si legge nei documenti.

WASHINGTON

