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++ Ilaria Salis, tribunale ungherese ha chiuso il mio processo ++

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ROMA, 13 APR - "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis. Come mai il procedimento è terminato? "Perché il Parlamento ha confermato l'immunità - ha spiegato Salis -, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".

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