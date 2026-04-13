++ Ilaria Salis, tribunale ungherese ha chiuso il mio processo ++

ROMA, 13 APR - "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis. Come mai il procedimento è terminato? "Perché il Parlamento ha confermato l'immunità - ha spiegato Salis -, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".