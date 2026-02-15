Giornale di Brescia
Ilaria Cucchi posta video-choc su uccisione migrante a Verona

VENEZIA, 15 FEB - Un video che ritrae gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della Polizia ferroviaria a Verona, è stato postato da Ilaria Cucchi sul proprio profilo Instagram. Nel video si nota l'uomo ormai a terra, agonizzante, mentre l'agente chiede l'intervento di un'ambulanza. In mano il migrante ha il coltello che aveva innescato la reazione, e che Cucchi definisce "una posata da tavola". Cucchi ricorda che Matteo Salvini "ha subito detto che non ci mancherà. Siamo a Verona e non Minneapolis. E Salvini non è Trump. Almeno spero", conclude.

VENEZIA

