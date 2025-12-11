Il viceministro Valentini in Canada per rafforzare il partenariato economico

WASHINGTON, 10 DIC - In occasione della riunione dei Ministri dell'Industria, Digitale e Tecnologia dei Paesi G7, svoltasi a Montreal l'8 e 9 dicembre, il viceministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, ha preso parte a una tavola rotonda sull'intelligenza artificiale, promossa dalla Camera di Commercio Italiana in Canada e dal Consolato Generale d'Italia a Montreal con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Ottawa. La tavola rotonda ha permesso di discutere, insieme a rappresentanti del Governo canadese e ad esperti del settore, l'evoluzione della collaborazione bilaterale in tale ambito strategico, con un focus sulle iniziative in corso, come il Joint Advisory Group sull'IA tra Canada e Italia, lanciato nel 2024 nell'ambito della Roadmap per una Cooperazione Rafforzata firmata al G7 di Borgo Egnazia. La tavola rotonda ha costituito un seguito dell'annuale Forum Italia-Canada sull'IA, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Canada con il supporto del Sistema Italia. La visita del Vice Ministro Valentini, accompagnato dall'ambasciatore Cattaneo, è proseguita a Toronto, dove il vice ministro è intervenuto ad un seminario sull'attrazione degli investimenti in Italia, organizzato dall'Agenzia Ice di Toronto, con la partecipazione dei principali fondi pensione e investitori istituzionali canadesi. L'occasione ha permesso di valorizzare l'Italia come destinazione ideale per gli investimenti canadesi. A seguire, Valentini ha presieduto una riunione del Sistema Italia in Canada, incentrata sulle principali opportunità offerte dall'attuale congiuntura e sulle strategie da adottare per rafforzare la presenza delle imprese italiane nel Paese. Dopo un incontro con ministri ed esponenti del governo provinciale dell'Ontario, il vice ministro ha infine inaugurato "Spazio Camera", la nuova sede della Camera di Commercio Italiana in Ontario, sita nel cuore di Toronto, alla presenza del console generale a Toronto Luca Zelioli, della comunità imprenditoriale italiana e canadese e di numerosi rappresentanti politici locali, tra i quali Vince Gasparro e i ministri provinciali della Giustizia Michael Tibollo e dell'Energia e miniere Stephen Lecce.