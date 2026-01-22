'Il valico di Rafah riaprirà la prossima settimana'

ROMA, 22 GEN - Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, chiuso dal maggio 2024, riaprirà in entrambe le direzioni la prossima settimana. Lo annuncia Ali Shaath, leader del comitato tecnocratico palestinese, in un videomessaggio alla firma del Board of Peace a Davos. Shaath afferma che "questo è un vero passo avanti e segna una nuova direzione". Ma aggiunge che c'è ancora molto lavoro da fare e che niente è facile.