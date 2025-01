Il tycoon Benko arrestato in Austria dopo mega-crack

Bolzano - Tra esattamente 4 settimane avrà luogo la consultazione popolare sulla riqualificazione del quadrante di via Alto Adige. Per 7 giorni, dal 29 marzo al 4 aprile, i cittadini e le cittadine di Bolzano dai 16 anni in su potranno partecipare alla consultazione popolare indetta dal commissario straordinario del Comune di Bolzano, Michele Penta.