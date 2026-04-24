Il turismo in crescita in Marocco nel primo trimestre con 4,3 milioni di arrivi

- RABAT, 24 APR - Turismo in crescita nel primo trimestre del 2026. Gli arrivi ai valichi di frontiera hanno raggiunto i 4,3 milioni di visitatori da gennaio a marzo, con un segno positivo del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati del ministero del Turismo, "marzo è stato particolarmente positivo, con quasi 1,6 milioni di visitatori, pari a un aumento del 18% rispetto a marzo 2025". L'Osservatorio del Turismo ha presentato i suoi indicatori fino alla fine di febbraio, evidenziando un calo del turismo interno. A febbraio, il Marocco ha accolto 1,37 milioni di turisti, un lieve calo del 2% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza si è osservata anche nei primi due mesi dell'anno, con un calo del 10% del turismo interno, mentre il numero di visitatori stranieri ha continuato ad aumentare. A incidere sulla diminuzione dei turisti locali c'è sicuramente anche il fatto che a febbraio il mese del Ramadan potrebbe aver rallentato i viaggi. Nonostante questa diminuzione dei volumi, le entrate del settore turistico rimangono consistenti. A febbraio, il settore ha generato 9,6 miliardi di dirham, con un aumento del 26%, mentre i primi due mesi dell'anno hanno registrato oltre 21 miliardi di dirham, con un incremento del 22%. I mercati europei continuano a dominare gli arrivi, con la Francia in testa, che rappresenta quasi un terzo dei visitatori, seguita dalla Spagna. Tuttavia, stanno emergendo nuovi mercati, come la Polonia (+46%) e gli Stati Uniti (+8%), grazie al miglioramento dei collegamenti aerei con voli diretti. Tra "le destinazioni più gettonate figurano Marrakech e Agadir. Marrakech da sola rappresenta oltre un terzo dei pernottamenti, confermando il suo ruolo di motore turistico del Paese. Alla fine di febbraio, le strutture ricettive hanno registrato quasi 6,3 milioni di pernottamenti, di cui 2,1 milioni a Marrakech e 1,7 milioni ad Agadir, con incrementi rispettivi del 5% e del 7%. A febbraio, il tasso di occupazione medio delle strutture ricettive classificate si è attestato al 51%, in calo di 4 punti rispetto al 2025.