Il turismo di ritorno protagonista del Villaggio Italia a Darwin

DARWIN, 07 OTT - Il turismo di ritorno è stato al centro di uno dei convegni organizzati al Villaggio Italia di Darwin, l'expo itinerante che accompagna l'Amerigo Vespucci nel suo tour mondiale. Stando ai dati presentati dal country manager di Enit in Australia e Nuova Zelanda, Emanuele Attanasio, nei primi sei mesi del 2024 è stato registrato un aumento del 15% dei visitatori in Italia provenienti dal Down Under. Il nostro Paese si conferma dunque la prima meta scelta dagli australiani per le loro vacanze. Sono in tantissimi, poi, quelli che scelgono l'Italia per trascorrere le vacanze e far visita ai propri parenti. Il 45,7% di loro hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre il 19,4% ha tra i 45 e i 64 anni. "Sempre più australiani e italiani che vivono in Australia scelgono l'Italia come meta in cui trascorrere lunghi periodi di villeggiatura per conoscere le bellezze del Bel Paese o per tornare nei luoghi delle proprie origini alimentando il cosiddetto turismo delle radici - sono state le parole di Attanasio -. L'Italia è oggi la prima meta scelta dagli australiani tra le destinazioni europee. Il 2023 è stato un anno record per il turismo dell'Australia verso l'Italia e i primi sei mesi del 2024 hanno fatto registrare già un +15% rispetto al record dell'anno precedente".