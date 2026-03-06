Giornale di Brescia
Italia e Estero

Il tribunale, 'Catherine non si fida, è ostile e squalificante'

AA

PESCARA, 06 MAR - "Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e/o le nostre spiegazioni. Non si fida di nessuno e ciò influenza i bambini che a suo dire sono arrabbiati con tutti perché vogliono tornare a casa". È uno dei passaggi dell'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila che cita gli educatori della casa famiglia dove sono ospitati, dal 20 novembre scorso, la mamma e i figli del bosco che oggi ha deciso di allontanare. "Gli sviluppi successivi - scrivono i giudici - hanno peraltro evidenziato che la persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l'equilibrio emotivo e l'educazione dei minori".

PESCARA

