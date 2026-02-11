Il Treno del Ricordo domani fa tappa a Pordenone

PORDENONE, 11 FEB - In occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana che si è celebrata ieri per commemorare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, anche quest'anno è partito da Trieste il Treno del Ricordo, che percorrerà tutta la penisola per arrivare a Siracusa. Nelle 5 carrozze del convoglio storico i visitatori potranno immergersi in un percorso multimediale costituito da immagini di repertorio, pannelli informativi, esposizione di oggetti e masserizie originali custodite dall'Istituto regionale per la cultura istriano, fiumano, dalmata nel Magazzino 18 a Trieste. Nelle carrozze una voce narrante recita alcuni testi: testimonianza suggestiva e profondamente toccante di quello che fu un momento drammatico per centinaia di migliaia di italiani. Il Treno arriverà in stazione a Pordenone domani alle 9.45 e si terrà una cerimonia ufficiale alla presenza del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Saranno presenti gli alunni delle primarie Rosmini e Odorico da Pordenone, oltre alla Fanfara dell'11/o Reggimento Bersaglieri della 132^ Brigata Corazzata Ariete. Il convoglio, che porta con sé l'impegno a perpetrare nei giovani la memoria, sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, domani e venerdì. Il suo viaggio proseguirà poi per Bologna, Pescara, L'Aquila, Roma, Latina, Salerno, Reggio Calabria, Palermo, fino a Siracusa il 1/o marzo. Il Progetto è realizzato dalla Presidenza del Consiglio, da Fondazione e Gruppo FS, in collaborazione con Rai e Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata.