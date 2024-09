Il Toscana Pride sfila a Lucca, attese migliaia di persone

FIRENZE, 04 SET - Sono attese migliaia di persone a Lucca in occasione del Toscana Pride 2024, la manifestazione per chiedere una società senza discriminazioni nei confronti della comunità Lgbtqia+, in programma il 7 settembre nella città toscana. Oggi la presentazione della manifestazione nella sede della Regione Toscana a Firenze. Affettività e famiglie, contrasto alle discriminazioni, educazione alle differenze, prevenzione e benessere, autodeterminazione, lavoro, diritti queer nel mondo e sostenibilità sono i temi intorno a cui ruota il documento politico del Toscana Pride 2024. Monia Marcacci portavoce del Toscana Pride ha spiegato che la manifestazione è "contro un governo che usa i corpi delle donne e delle persone Lgbtqia+ come terreno di scontro ideologico per ottenere consenso politico, reprime il dissenso con la forza e mina le fondamenta della nostra democrazia che dovrebbe essere basata sui diritti e non sui privilegi". Il manifesto 'Indomitə e Fierə', realizzato da Giulia Sommariva, in arte Thegiuboxe, è il claim della manifestazione e raffigura una folla disordinata di creature, tutte diverse, che insieme formano un gruppo ricco di colori e forme. Il ritrovo del corteo del 7 settembre è alle 16 in piazzale Risorgimento e la partenza è prevista intorno alle 16:30. Il percorso prevede il passaggio per le vie cittadine, all'interno del perimetro delle mura storiche, fino all'arrivo nel piazzale San Donato: sono previste performance di artisti, marching band e musica dai carri. Il Toscana Pride, è stato ricordato, è nato da un percorso politico intrapreso nel 2016 da un'ampia rete di associazioni toscane, oggi le aderenti sono una trentina. "La libertà di orientamento sessuale è una grande questione della democrazia e della civiltà nel nostro Paese e la Toscana, in occasione del Pride, ribadisce il suo impegno per l'affermazione dei diritti e il rispetto di tutte e di tutti", ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, in occasione della presentazione in Regione. "Da anni la Regione aderisce ufficialmente al Toscana Pride - ha affermato l'assessore alle pari opportunità Alessandra Nardini - e sfila orgogliosamente con la comunità Lgbtqia+ per chiedere reale uguaglianza di diritti e per difendere la libertà di ogni persona di essere chi è e di amare chi ama".