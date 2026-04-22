Il Torino Pride celebra il ventennale con i suoi 'Venti di lotte'

TORINO, 22 APR - 'Venti di lotte': con questo claim il Torino Pride celebrerà con la parata del 6 giugno, i vent'anni della marcia torinese per i diritti e la dignità di tutte le identità Lgbtqia+. Un traguardo accompagnato dal visual firmato quest'anno da Olga Maria Zannoni, una nave col vento in poppa che si dirige verso il futuro. "Il claim di quest'anno, 'Venti di lotte', usa il plurale non a caso - spiega Chiara Tarantello, co-coordinatrice del Torino Pride -. Crediamo che l'unico modo per sopravvivere a questo periodo storico sia la lotta intersezionale, e questi venti anni ne sono la dimostrazione. Il corteo - osserva - è solo la manifestazione visibile del lavoro di rete e di advocacy che svolgiamo quotidianamente a livello locale, nazionale e internazionale". "Non ci manca il da farsi - aggiunge Margherita Anna Jannon, co-coordinatrice e segretaria del Torino Pride, ma questi vent'anni li abbiamo sempre costruiti così: determinate, stanche, ma insieme". Per quel che riguarda il visual quest'edizione ha immaginato una barca spinta da forti venti, che trascinano in avanti un equipaggio eterogeneo. Inoltre il significato si intreccia con il claim, i venti che portano cambiamento e movimento e i vent'anni del Torino Pride, un traguardo che, nelle parole dell'illustratrice, è stato raggiunto grazie a "lotte continue che, nonostante i cattivi tempi, resistono e continuano a dare voce a centinaia di identità, persone e soggettività".