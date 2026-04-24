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Il Tirolo vieta di saltare la coda in autostrada lungo strade secondarie

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BOLZANO, 24 APR - Il Land Tirolo ha confermato il ripristino, a partire dal primo maggio, dei divieti di transito sulle strade secondarie per i veicoli che cercano di evitare le code in autostrada. I "furbetti delle code" intasano in questo modo i paesi lungo il loro percorso. La misura, "finalizzata a garantire la sicurezza e la viabilità nei comuni", resterà in vigore fino al primo novembre nei pressi di Innsbruck, Imst e Reutte. I divieti si applicheranno il sabato, la domenica, nei giorni festivi e in alcuni giorni di "ponte", nella fascia oraria tra le 7:00 e le 19:00, con controlli delle forze dell'ordine. Saranno esentati i residenti e il traffico locale. "Proteggiamo i comuni lungo le rotte più frequentate, deviando il traffico di transito verso le arterie principali", ha dichiarato il governatore tirolese Anton Mattle. I divieti sono operativi anche nella stagione invernale, quando sono stati 'respinti' 411.400 veicoli.

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