Il ticket di 2 euro a Fontana di Trevi debutta con oltre 5mila visitatori

ROMA, 02 FEB - Si sta svolgendo positivamente la giornata di avvio della nuova modalità di visita alla Fontana di Trevi, la cui principale novità è rappresentata dall'immissione di un biglietto di ingresso a pagamento (2 euro) per turisti e non residenti, oltre che da una sostanziale regolarizzazione del flusso dei visitatori. Un sistema di accoglienza efficace - spiega in una nota il Campidoglio - in grado di ospitare, dalle 9.00 alle 18.00, oltre 5.000 visitatori, tra cittadini e turisti, garantendo loro un'esperienza più ordinata, una permanenza più agevole nell'area e, in generale, un miglioramento nella qualità della visita a uno dei monumenti più importanti di Roma e del patrimonio culturale italiano.

ROMA

