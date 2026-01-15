Il Tesoro dell'Argentina supera un test sul debito ma a caro prezzo

BUENOS AIRES, 15 GEN - Il Tesoro argentino è riuscito a superare il primo test sul debito locale in pesos riuscendo a rifinanziare questo mercoledì titoli in scadenza per l'equivalente di circa 5,7 miliardi di euro. Il dato negativo arriva tuttavia dal 'premio' che il governo si è impegnato a pagare in termini di tassi di interesse, premio che arriva fino al 50% annuale per i titoli a scadenza più immediata. Secondo i principali analisti del mercato locale il costo del 'roll-over' imposto dal mercato riflette le incertezze ancora esistenti sulla sostenibilità del debito argentino in un contesto persistente di scarsezza di divise con le riserve nette della Banca Centrale ancora in terreno negativo. Secondo il governo il risultato del rifinanziamento rappresenta tuttavia un chiaro successo ottenuto in "un contesto di scarsa liquidità di pesos e con il tipo di cambio apprezzandosi e la Banca Centrale comprando dollari".