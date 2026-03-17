Il Tar non sospende l'abbattimento dei pini a rischio a Roma

ROMA, 17 MAR - Nessuna sospensione cautelare urgente dei provvedimenti con i quali Roma Capitale ha disposto o autorizzato l'esecuzione degli abbattimenti di nel centro storico, compresi quelli in Via dei Fori imperiali, Via Di San Pietro Carcere e nei pressi dell'Arco di Costantino. L'ha deciso il Tar del Lazio con un decreto cautelare monocratico del presidente della prima sezione. Fissata a metà aprile l'udienza camerale di discussione del ricorso proposto dall'Associazione C.U.R.A.A. - Cittadini Uniti per Roma i suoi Alberi e i suoi Abitanti e da alcuni residenti del centro storico. Gli abbattimenti in via dei Fori Imperiali furono stabiliti dopo il crollo di tre pini secolari nel giro di un mese (tre turisti rimasero feriti lievemente) e in seguito alle prove di trazione effettuate dalla task force operativa comunale per valutarne la stabilità. Il presidente del Tar, "preso atto che i programmati interventi di abbattimento di talune essenze arboree (taluni dei quali, sulla base della documentazione di parte, risultano essere stati già eseguiti alla data odierna) risultano preordinati a scongiurare fenomeni di cedimento delle stesse", ha ritenuto che "nel quadro della necessaria ponderazione comparativa degli interessi in gioco, risulti prevalente quello proteso a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, rivenienti dal cedimento, anche parziale, delle alberature stradali".