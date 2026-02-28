Giornale di Brescia
Il suo caffè a Capi di Stato e al Papa, va in pensione barista del Gambrinus

NAPOLI, 28 FEB - Tra i clienti famosi ai quali ha servito il suo caffè può annoverare Capi di Stato italiani e stranieri, artisti e intellettuali di ogni estrazione, perfino Papa Francesco che preferì la variante del cappuccino. In tanti hanno assaggiato il caffè preparato da Lello Rocchetti, 67 anni, storico barista del gran Caffè Gambrinus di Napoli che oggi va in pensione. Circa 1.000 tazzine di caffè preparate in media al giorno per oltre 30 anni. Al suo attivo anche una ricetta tutta sua, presente nel menù, il caffè babà: un perfetto connubio tra caffetteria e pasticceria napoletana. Per Rocchetti - come lo descrivono al Gambrinus - fare un caffè è soprattutto un gesto di cortesia per i clienti. Tanti con il tempo sono diventati amici del barista acrobata che ha fatto 'danzare' tazzine, leve e macchine al ritmo del caffè e che proprio come un dj ha trasformato ogni pausa degli ospiti in un momento speciale. A Lello vanno gli auguri della famiglia Sergio-Rosati che gestisce lo storico caffè di piazza Trieste e Trento, dello staff e di chi ogni giorno o solo una volta l'ha visto preparare la sua bevanda del cuore. E in un video che sarà pubblicato oggi sui social del Gran Caffè Gambrinus il suo ultimo caffè al lavoro, offerto simbolicamente al personale del locale storico.

NAPOLI

