Il sottomarino russo Krasnodar attracca al porto di Algeri

ALGERI, 19 DIC - Un'unità navale della Marina militare russa, composta dal sottomarino Krasnodar e dal rimorchiatore di soccorso Altay, ha attraccato al porto di Algeri per una sosta di quattro giorni. Lo ha riferito nella serata di ieri il ministero della Difesa algerino attraverso i propri canali ufficiali. L'approdo, precisa il dicastero algerino, rientra nell'attuazione del programma di cooperazione militare tra Algeria e Russia per l'anno 2025. Durante la sosta, le due parti hanno avuto colloqui incentrati sulle prospettive di rafforzamento della cooperazione bilaterale e sul consolidamento dello scambio di esperienze tra le rispettive marine. Il programma prevede inoltre visite reciproche tra quadri della Marina algerina e membri dell'equipaggio russo, con l'obiettivo di favorire lo scambio di competenze nel settore marittimo. All'inizio di dicembre, la nave russa Boikii della flotta del Mar Baltico ha attraccato al porto di Algeri per una sosta di tre giorni, durante la quale ha svolto esercitazioni navali congiunte di tipo "Passex" insieme alla zattera El Motassadi della Marina algerina, finalizzate a rafforzare la cooperazione e lo scambio di competenze tra le due marine.